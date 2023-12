Wetter

Offenbach

Regen und mildere Temperaturen vorhergesagt

Viele Wolken und immer wieder Regen prägen das Wetter an diesem Dienstag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Im Bergland könne der Regen ab dem Nachmittag in Schnee übergehen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Die Temperaturen liegen bei drei bis sechs Grad, im Bergland bei zwei Grad.