Wetter

Offenbach

Regen und milde Temperaturen in Rheinland-Pfalz und Saarland

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet am Wochenende mildes, aber zugleich stürmisches und regnerisches Wetter. Am Samstag bleibt es bewölkt und die Temperaturen steigen auf sechs bis zehn Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. Zum Nachmittag bahne sich starker Wind aus dem Süden an, in höheren Lagen gibt es teilweise stürmische Böen. Hinzu komme Regen von Westen her.