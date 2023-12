Regen und dichte Wolken in Rheinland-Pfalz und im Saarland

In Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt es nass. Der Mittwoch ist stark bewölkt und bedeckt, gebietsweise gibt es teils schauerartig verstärkten Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Vorübergehende Auflockerungen seien aber nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen liegen bei sieben bis elf Grad.

Die Uferwiese des Rheinortes Kaltenengers ist vom Hochwasser des Rheins überflutet. Foto: Thomas Frey/dpa

Offenbach (dpa/lrs) – In der Nacht zum Donnerstag bleibt es demnach dicht bewölkt, stellenweise gibt es Schauer. Die Tiefsttemperaturen liegen bei vier bis zwei Grad.

Auch der Donnerstag ist laut DWD stark bewölkt und anfangs teils trüb. Örtlich sei mit etwas Sprühregen zu rechnen, in Hochlagen mit Schneegriesel. Am Nachmittag lockern sich die Wolken örtlich auf. Die Höchstwerte liegen zwischen vier und acht Grad, in der Eifel um drei Grad.

In der Nacht zum Freitag ist es stark bewölkt bis bedeckt, aber meist niederschlagsfrei. Die Temperaturen gehen auf drei bis null Grad zurück, örtlich besteht laut DWD Glättegefahr.

