Regen in Rheinland-Pfalz und im Saarland am Wochenende

Der Start ins Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird wolkig, teils regnerisch. Den Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge erreichen die Temperaturen am Freitag maximal 12 Grad. Dazu weht ein mäßiger Wind aus dem Süden. Vielerorts kann es im Laufe des Freitags zu leichtem Regen kommen. In der Nacht zu Samstag fallen die Temperaturen auf 6 bis 3 Grad.

Ein Passant mit Regenschirm. Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Mainz (dpa/lrs). Tagsüber bleibt es auch am Samstag wechselhaft. Am Morgen soll es vereinzelt regnen, im Laufe des Tages nimmt der Regen zu. Die Temperaturen erreichen maximal 12 Grad. In der Nacht zu Sonntag bleibt es laut DWD weiterhin stark bewölkt, dazu regnet es leicht. Die Temperaturen kühlen auf Werte zwischen 7 und 5 Grad herunter. Am Sonntag gibt es ebenfalls einen Mix aus Wolken und Regen. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 9 und 14 Grad.