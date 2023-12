Deutscher Wetterdienst

Barweiler

Regen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auch zu Silvester

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen sich die Menschen wieder auf Regen einstellen – auch an Silvester. Am Freitag sei es meistens stark bewölkt, dazu gebe es zeitweise Schauer, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten von 8 bis 12 Grad. Dazu wehe ein mäßiger bis frischer Wind mit starken Böen, der sich vor allem im Bergland zu stürmischen Böen steigere.