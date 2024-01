Ludwigshafen

Ludwigshafen

Randalierer will von Polizei nach Frankfurt gefahren werden

Ein Randalierer am Hauptbahnhof Ludwigshafen hat die Polizei in der Nacht zum Samstag gleich zweimal beschäftigt. Dort sei kurz nach Mitternacht ein herumschreiender Mann gemeldet worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Der betrunkene 27-Jährige gab demnach an, er wolle eigentlich zum Frankfurter Flughafen. Weil er nicht gewusst habe, wie er dort hinkommen könne, habe er herumgeschrien. Laut Mitteilung halfen die Beamten ihm daraufhin beim Ticketkauf und brachten ihn zu dem Abfahrtsgleis am Hauptbahnhof.