Medien

Mainz

Raab: Würde Brief an den SWR nicht mehr schreiben

Die rheinland-pfälzische Staatssekretärin Heike Raab wollte mit ihrem kritischen Brief an den SWR nach eigener Aussage keinen Druck auf den Sender aufbauen. Das sei zu keiner Sekunde ihre Absicht gewesen, sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch in einer Sondersitzung des Landtages in Mainz. «Es ging mir vielmehr um eine presserechtliche Einschätzung des SWR», sagte Raab. Sie habe weder eine Löschung noch eine Richtigstellung des in dem Schreiben kritisierten Beitrags gefordert.