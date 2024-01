Querstehende Lkws: Beinträchtigungen auf A3 und A48

Bei Schnee und Glätte kam es am Montagmorgen im Westerwald zu gleich zwei Unfällen mit querstehenden Lastwagen. Ausgelaufener Diesel und verbogene Leitplanken machten Arbeiten nötig. Es gab Verkehrsbeeinträchtigungen.

ARCHIV – Der Hinweis «Gefahr» leuchtet auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Weitersburg (dpa/lrs) – Bei einem Unfall mit einem Sattelzug auf der A48 ist ein Mann am Montagmorgen leicht verletzt worden. Weil nach dem Unfall zwischen Weitersburg und Höhr-Grenzhausen Diesel auslief, musste die Autobahn vorübergehend in beide Richtungen voll gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte. Am Morgen war jeweils eine Spur wieder freigegeben. Der Sattelzug hatte zuvor die Mittelschutzplanke durchschlagen, der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Nach Angaben eines Sprechers der Autobahnpolizei kam es möglicherweise wegen Glätte zum Unfall.

Am Montagmorgen kam es auf der A3 bei Dierdorf zu einem weiteren Unfall mit einem Sattelzug. Auch dieser Lastwagen stand quer und verlor Kraftstoff. Zwischenzeitlich war die Autobahn in Richtung Frankfurt nicht befahrbar. Es gab keine Verletzten.

Laut Polizei waren beide Lkw am Vormittag geräumt. Die Autobahnmeisterei war für Reparaturarbeiten im Einsatz, und es kam weiterhin zu Verkehrsbehinderungen. Aufgrund der Glätte kam es den Angaben zufolge zu weiteren kleineren Unfällen. So habe es weitere querstehende Lastwagen und Auffahrunfälle gegeben, sagte der Sprecher.

Polizeimitteilung

Mitteilung Polizei A3