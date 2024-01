Höhr-Grenzhausen

Quadfahrer attackieren und verletzen Jagdpächter im Wald

Ein Jagdpächter ist in einem Wald im Westerwaldkreis von zwei Quadfahrern attackiert und verletzt worden. Er habe am Donnerstag in Höhr-Grenzhausen einen der beiden Männer angehalten, um ihn für seine Fahrt im Wald zur Rede zu stellen, teilte die Polizei mit. Noch bevor er den Quadfahrer ansprechen konnte, habe sich von hinten ein weiteres Quad genähert. Dessen Fahrer sei abgestiegen und habe dann unvermittelt von hinten auf den Jagdpächter eingeschlagen. Dieser sei zu Boden gefallen, dann hätten beide Fahrer den liegenden Mann mehrfach getreten.