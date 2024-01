Prozesse

Zweibrücken

Prozessbeginn nach Fenstersturz: Versuchter Totschlag

Vor dem Landgericht in Zweibrücken beginnt am Dienstag (9.30 Uhr) ein Prozess wegen des Tatvorwurfs des versuchten Totschlags. Die Staatsanwaltschaft wirft der Angeklagten vor, im Sommer 2023 in Pirmasens in alkoholisierten Zustand einer damals 17-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben.