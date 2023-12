Landgericht Frankenthal

Frankenthal/Pfalz

Prozess wegen möglichem Impfschaden: Termin 20. Februar

Im Fall einer Klage wegen eines vermeintlichen Gesundheitsschadens durch eine Corona-Impfung hat das Landgericht in Frankenthal den Verkündungstermin auf den 20. Februar 2024 (9.00 Uhr) bestimmt. «Dann könnte ein Urteil verkündet werden, gegebenenfalls auch ein Beweisbeschluss oder etwa ein Hinweis- oder ein Auflagenbeschluss», sagte eine Justizsprecherin am Dienstag in der pfälzischen Stadt.