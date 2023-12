Arbeitskampf

Mainz

Protestkundgebung im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder wollen die Beschäftigten an diesem Montag auch in Rheinland-Pfalz für ihre Forderungen auf die Straße gehen. In der Landeshauptstadt Mainz sind am Vormittag erst ein Marsch durch die Innenstadt und dann Kundgebungen geplant.