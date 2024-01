Protest-Konvois der Landwirte rollen durchs Saarland

Die Bauernproteste gegen Sparpläne der Bundesregierung haben am Montagmorgen auch im Saarland den Verkehr auf einigen Strecken ausgebremst. Traktoren-Konvois hätten zunächst vor allem im Nordsaarland für Behinderungen gesorgt, sagte ein Polizeisprecher in Saarbrücken. Betroffen seien unter anderem die Regionen Perl und St. Wendel. Vereinzelt seien Kreisverkehre vorübergehend durch die Landmaschinen blockiert worden, massive Behinderungen seien jedoch zunächst ausgeblieben.

Landwirte blockieren mit ihren Treckern die Autobahnauffahrten zur Autobahn. Foto: Christian Charisius/dpa

Saarbrücken (dpa/lrs) – Eine Traktoren-Sternfahrt der Landwirte soll am Montag in drei Konvois nach Saarbrücken führen. Dort ist am Montagnachmittag eine Abschlusskundgebung geplant. Die Polizei rechnete mit rund 500 beteiligten Fahrzeugen.

Der Bauernverband will mit den Aktionen dafür sorgen, dass die Bundesregierung geplante Streichungen von Subventionen vollständig zurücknimmt. Konkret geht es um Subventionen beim Agrardiesel, die laut den aktuellen Regierungsplänen schrittweise abgeschafft werden sollen. Die ursprünglich geplante Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für Landwirtschaft und Forst ist kein Thema mehr.

