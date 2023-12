Personalien

Kaiserslautern/Landau

Professor Malte Drescher zum Universitätspräsidenten gewählt

Malte Drescher ist zum künftigen Präsidenten der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) gewählt worden. Der 48-jährige Prorektor für Forschung an der Universität Konstanz übernehme den Posten Anfang Oktober 2024 von Professor Arnd Poetzsch-Heffter und Professorin Gabriele E. Schaumann, die seit Januar 2023 gemeinsam amtieren, teilte die Hochschule am Mittwoch mit. Das Votum für Drescher sei im Senat der RPTU einstimmig gewesen. Eine seiner wichtigsten Aufgaben soll es sein, die weitere Profilbildung der Universität zu gestalten und die Standorte in Süd- und Westpfalz weiter zusammenzuführen.