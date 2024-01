Extremismus

Trier

Potsdamer Rechtsradikalen-Treffen: Städtetag «schockiert»

Der Deutsche Städtetag hat sich «schockiert» über ein jüngst bekanntgewordenes Treffen von Rechtsradikalen in Potsdam gezeigt. «Wir nehmen es nicht hin, dass rechtsextreme Kräfte eine Atmosphäre der Verunsicherung, der Angst und des Hasses in unserem Land und in unseren Städten schüren», teilte der Städtetag am Donnerstag nach einer Sitzung in einer «Trierer Erklärung» mit.