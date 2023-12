Ermittlungen

Bad Bergzabern

Polizist außer Dienst stoppt Mann mit Schreckschusspistole

Ein 30 Jahre alter Mann hat am frühen Freitagmorgen in Bad Bergzabern (Kreis Südliche Weinstraße) mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen. Ein zufällig vorbeikommender Polizist außer Dienst habe den Mann angesprochen und dessen Waffe sichergestellt, teilte die Polizei mit. Als der Passant sich als Polizist zu erkennen gegeben habe, habe der Mann kooperiert, sagte ein Sprecher. Bei einer anschließenden Durchsuchung durch eine Streife sei bei dem 30-Jährigen Munition für die Schreckschusswaffe gefunden worden. Er hatte den Angaben zufolge keinen kleinen Waffenschein, der zum Führen einer Schreckschusswaffe nötig ist. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.