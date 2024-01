Ermittlungen

Weyerbusch

Polizei sucht Zeugen nach versuchter Geldautomatensprengung

Nach einer versuchten Geldautomatensprengung in Weyerbusch im Landkreis Altenkirchen sucht die Polizei Zeugen. In der Nacht zum Montag hatten zwei unbekannte und mit Mützen oder Sturmhauben maskierte Täter versucht, den Automat im Vorraum einer Bankfiliale aufzuhebeln. Nach Polizeiangaben wollten sie vermutlich Festsprengstoff in den Automat einbringen. Durch die Sicherheitstechnik an dem Gerät sei ihnen dies jedoch nicht gelungen, so dass sie von ihrem Vorhaben abließen. Zeugen wurden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Koblenz zu melden.