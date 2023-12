Pirmasens

Polizei stellt mit Messer bewaffneten 36-Jährigen

Die Polizei hat in Pirmasens einen mit einem Messer bewaffneten Mann gestellt. Mehrere Anruferinnen und Anrufer hatten laut einer Mitteilung der Polizei Pirmasens am Donnerstagabend den Notruf gewählt, weil der 36-Jährige in aggressiver Weise auf der Fahrbahn herumlief.