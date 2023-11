Tiere

Kaiserslautern

Polizei sperrt Autobahnspur wegen Schwan

Ein Schwan hat am Wochenende für die Sperrung einer Autobahnspur in der Pfalz gesorgt. Das Tier saß in der Nacht auf Sonntag im Grünstreifen rechts neben der A6, wie die Polizei am Montag mitteilte. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten sich deshalb bei der Polizei in Kaiserslautern.