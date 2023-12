Pirmasens

Polizei schließt nach Leichenfund Verbrechen aus

Mehrere Monate nach dem Fund einer Leiche in Pirmasens schließt die Polizei ein Verbrechen aus. Das gehe aus der Obduktion der im Frühling in einem Wohnhaus entdeckten Toten hervor, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der skelettierte Leichnam einer Frau war im April 2023 bei der Entrümpelung einer Wohnung gefunden worden. Die genaue Todesursache der Bewohnerin sei nicht mehr zu ermitteln gewesen, hieß es.