Polizei nimmt verurteilten Mörder fest

Die Einreise nach Deutschland ist einem wegen Mordes verurteilten Österreicher zum Verhängnis geworden. Die Bundespolizei in Saarbrücken verhaftete den 56-Jährigen am Donnerstag bei der Kontrolle eines Reisebusses am Hauptbahnhof, wie sie mitteilte. Der Österreicher war laut Polizei bereits 1993 in Deutschland zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes verurteilt worden. Nach zwölf Jahren in deutschen Gefängnissen sei er aber nach Österreich abgeschoben worden – allerdings unter der Auflage, Deutschland nie wieder zu betreten.