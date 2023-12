Mainz

Mainz

Polizei muss bei Streit zwischen zwei Familien eingreifen

Wegen eines handfesten Streits zwischen zwei Familien in Mainz ermittelt die Polizei. Die Beamten waren am späten Freitagabend wegen einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen alarmiert worden. Sie rückten daraufhin mit mehreren Streifenwagen an, wie das Polizeipräsidium Mainz am Montag mitteilte. Nach den bisherigen Erkenntnissen waren offenbar Mitglieder von zwei Familien in Streit geraten, dabei wurden drei Menschen leicht verletzt. Zwei Verdächtige im Alter von 32 und 34 Jahren wurden vorübergehend festgenommen, gegen sie wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.