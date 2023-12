Südwestpfalz

Dahn

Polizei findet Drogen, Briefe und Pakete bei Postzusteller

Die Polizei hat bei einer Wohnungsdurchsuchung bei einem Postzusteller im Landkreis Südwestpfalz Drogen und große Mengen an Postsendungen gefunden. Rund 100 Gramm Amphetamin, 70 Gramm Marihuana und Haschisch sowie «eine sehr große Anzahl von Briefen, Päckchen und Paketen» wurden in der Wohnung sichergestellt, wie die Polizeidirektion Pirmasens am Mittwoch mitteilte.