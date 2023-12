Notfälle

Frankenthal

Polizei ermittelt nach Brand in Frankenthaler Klinik

Nach einem Feuer in einer Klinik in Frankenthal ermittelt die Polizei zur Brand- und Todesursache. Zwei Tote waren am Montagabend bei den Löscharbeiten in der Stadtklinik gefunden worden. Ein Polizeisprecher sagte am Dienstagmorgen, eine Untersuchung durch einen Brandermittler sei geplant. Bei dem Brand waren nach Angaben aus der Nacht sechs Menschen schwer verletzt worden, drei von ihnen schwer. Darunter sei auch Personal der Stadtklinik. Ob es weitere Verletzte gab sowie die Art der Verletzungen, war in der Nacht zunächst unklar. Auch genauere Angaben zu den Toten wurden vorerst nicht gemacht.