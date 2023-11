Pokal: 1. FC Saarbrücken jetzt gegen Eintracht Frankfurt

Bayern-Schreck 1. FC Saarbrücken trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auf den Erstligisten Eintracht Frankfurt. Dies ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund. Der 1. FC Kaiserslautern spielt gegen den Zweitliga-Rivalen 1. FC Nürnberg. Außenseiter FC 08 Homburg empfängt den Zweitliga-Club FC St. Pauli.

ARCHIV – Saarbrückens Mannschaft jubelt über den Sieg. Foto: Uwe Anspach/dpa – WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen.

Dortmund (dpa/lrs) – «Frankfurt hat eine tolle Mannschaft. Aber man sieht, was im Pokal alles möglich ist», sagte Saarbrückens Sportlicher Leiter Jürgen Luginger in der ZDF-Übertragung über den diesjährigen Pokalfinalisten. Drittligist Saarbrücken hatte am Mittwoch mit dem 2:1 gegen den deutschen Meister FC Bayern München für eine Sensation gesorgt. Regionalligist FC 08 Hamburg besiegte in der zweiten Runde die SpVgg Greuther Fürth mit dem gleichen Ergebnis. Kaiserslautern hatte den klassenhöheren 1. FC Köln mit 3:2 bezwungen. Die kommende Runde wird am 5. und 6. Dezember ausgetragen.

