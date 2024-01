Kriminalität

Bacharach

Ohne Führerschein am Steuer ertappt – mit Haftbefehl gesucht

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde er schon per Haftbefehl gesucht – und dennoch hat sich ein 24-Jähriger erneut ans Steuer gesetzt. Auf der Bundesstraße 9 in Bacharach (Landkreis Mainz-Bingen) sei er am Donnerstag in eine Verkehrskontrolle geraten, teilte die Polizei Bingen mit. Dabei habe er sich «mit einem strafrechtlichen Rundumpaket» eingedeckt.