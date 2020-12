Archivierter Artikel vom 20.09.2020, 17:00 Uhr

Birkenfeld/Baumholder

Ökompark: Woran hakt es?

Wo hakt es beim Versuch, einen Autobahnanschluss für den Ökom-Park Heide-Westrich zu verwirklichen? Eine Antwort gab es auch in der jüngsten Kreistagssitzung nicht, nur die üblichen Schuldzuweisungen. Immerhin scheint nun sicher, dass das Saarland den Wunsch der rheinland-pfälzischen Nachbarn nicht unterstützen wird. Eine Anbindung an die B 41 sei zu teuer. Nun sei das Land Rheinland-Pfalz gefragt, so die Mehrheit im Kreistag. Immerhin: Die Resolution des Verbandsgemeinderats Baumholder, in der mit Nachdruck der Bau eines Autobahnanschlusses für den geplanten Ökompark an die A 62 (Nonnweiler–Pirmasens) gefordert wird, wird vom Kreistag einstimmig mitgetragen.