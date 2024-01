Obduktionsergebnis: 88-Jähriger wurde mit Messer getötet

Ein mutmaßlich von seinem Sohn in Neustadt an der Weinstraße getöteter 88-Jährige ist bei der Tat mit einem Messer angegriffen worden. Das ergab die rechtsmedizinische Untersuchung der Leiche, wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Dienstag mitteilten. Der Mann wurde demnach schwer am Hals verletzt, erlitt einen hohen Blutverlust und erstickte. Ein Küchenmesser wurde nach Angaben der Ermittler als mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt.

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) – Der 56-jährige Sohn des Mannes war am 29. Dezember morgens zur Polizei in Neustadt an der Weinstraße gekommen und gab an, seinen Vater getötet zu haben. Er sitzt inzwischen wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft.

