Obduktion soll Identität des Toten nach Hausbrand klären

Nach dem Fund einer Leiche bei einem Hausbrand in Weisenheim am Sand (Landkreis Bad Dürkheim) soll eine Obduktion die Identität des toten Menschen klären. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, lebte in dem Einfamilienhaus ein Ehepaar.

PRODUKTION – Ein Mitglied der Feuerwehr beim Löscheinsatz. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Weisenheim am Sand (dpa/lrs) – Zum Zeitpunkt des Brandes habe sich nur die 72-jährige Frau ersten Ermittlungen zufolge dort aufgehalten. Ihr 87-jähriger Mann befand sich demnach in einem Krankenhaus in Frankenthal. Am Freitag werde die Polizei mit einem Gutachter den Brandort begehen, um die Brandursache zu ermitteln, hieß es.

Das Schlafzimmer im Dachgeschoss des Wohnhauses war laut Polizei am Mittwoch in Brand geraten. Die Einsatzkräfte fanden die Leiche bei den Löscharbeiten. Sie sei bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Die Obduktion werde zwischen Montag und Mittwoch stattfinden, sagte ein Polizeisprecher in Neustadt/Weinstraße. Der Sachschaden werde auf etwa 200.000 Euro geschätzt.

