Kommunen

Mainz

OB Haase für kommunales Transformationszentrum

Der Mainzer Oberbürgermeister Nino Haase kann sich in der Landeshauptstadt eine Art Versuchslabor für mehr Digitalisierung in der kommunalen Verwaltung vorstellen. Denkbar wäre ein kommunales Transformationszentrum, in dem Dinge ausprobiert werden könnten, sagte der parteilose Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. «Da können wir als Landeshauptstadt vorangehen.»