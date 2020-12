Neuer Spitzenwert

November 2020 wärmster seit Beginn der Wetteraufzeichnungen

Noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen hat es in Deutschland einen wärmeren November gegeben als in diesem Jahr. In Europa lagen die Temperaturen in den Herbstmonaten durchschnittlich 1,9 Grad über der Referenzperiode – auch das ein Temperaturrekord.