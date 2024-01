Leute

Ludwigshafen

Nico Santos kann kein Multitasking

Nico Santos (31, «Rooftop», «In Your Arms (For an Angel)») ist nicht gut darin, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun. Er sei nicht multitasking-fähig, erzählte er im Interview dem Radiosender RPR1. «Ich kann nicht mal atmen und singen gleichzeitig. Und vor allem nicht reden und währenddessen einen Whiskey Sour machen.» Santos, der mit bürgerlichem Namen Nico Wellenbrink heißt, habe vor mehreren Jahren als Barkeeper gearbeitet, von seinen Fähigkeiten sei jedoch nicht viel übrig geblieben. «Als ich das letzte Mal einen Cocktail geshaked habe – da war irgendein Getränk mit Kohlensäure drin – ist mir das Ding überall hingeflogen.»