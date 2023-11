Neun Menschen bei Brand verletzt: Kind reanimiert

Bei einem Brand eines Wohnhauses in Worms sind neun Menschen verletzt und von der Feuerwehr aus dem Haus gerettet worden. Zwei davon, ein dreijähriges Kind und ein 39-jähriger Mann, seien erfolgreich reanimiert worden, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Das Kind sei mit einem Hubschrauber abtransportiert worden.

PRODUKTION – Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug «Feuerwehr» zu lesen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Worms (dpa/lrs). Die Verletzten seien mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht worden, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Die Brandursache sei bisher ungeklärt, die Kriminalpolizei ermittle. Das Wohnhaus sei nicht mehr bewohnbar. Der Brand war den Angaben zufolge am frühen Sonntagmorgen ausgebrochen.

Mitteilung der Polizei