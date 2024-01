Wetter

Mainz

Neue Woche wird niederschlagsfrei und frostig

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwarten in der neuen Woche Auflockerungen und es soll niederschlagsfrei bleiben bei niedrigen Temperaturen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, lockert es am Montagmittag auf und bleibt niederschlagsfrei bei Temperaturen zwischen minus vier Grad und minus ein Grad. In der Nacht zum Dienstag verbreitet sich mäßiger Frost mit Tiefstwerten zwischen minus sechs und minus zehn Grad. In der Eifel ist vereinzelt auch strenger Frost bis minus elf Grad möglich.