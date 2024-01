Forschungsteam

Berlin/Kusel

Neue Ursaurierart beschrieben: Funde in Rheinland-Pfalz

Sie lebte vor den Dinosauriern: Anhand von Funden in Rheinland-Pfalz ist eine neue Ursaurierart beschrieben worden. Überreste der Spezies namens Stenokranio boldi wurden bereits vor einigen Jahren geborgen, ein Forschungsteam hat nun die Ergebnisse der Untersuchung vorgestellt. Zu Lebzeiten vor knapp 300 Millionen Jahren sei S. boldi eines der größten Raubtiere in der Fundregion gewesen, heißt es im «Journal of Paleontology». Schätzungsweise anderthalb Meter lang konnte das Tier demnach werden.