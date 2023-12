Deutscher Wetterdienst

Mainz

Nebelig-trüb mit Wolken in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Nebel, dichte Wolken und etwas Sprühregen leiten das Wochenende für die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland ein. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet, gibt es am Donnerstagnachmittag noch Auflockerungen bei Höchstwerten zwischen vier und acht Grad, in der Eifel um die drei Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf null bis drei Grad, es kann neblig werden.