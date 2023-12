Wetter

Offenbach

Nebel und Regen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland ist am Dienstag grau und zunächst gebietsweise nebelig. Am Vormittag regnet es nur im Norden etwas, ab dem Mittag breitet sich dann von Nordwesten her meist leichter Regen aus, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet. In der Vorderpfalz bleibt es noch bis zum Abend trocken. Die Temperaturen steigen auf maximal fünf Grad, entlang des Rheins auf sieben Grad.