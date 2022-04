Berlin

Strafvollzug

Nach Verurteilung im Sommer 2020: Mörder von Fritz von Weizsäcker tot in seinem Zimmer aufgefunden

Der Mörder des Berliner Arztes Fritz von Weizsäcker ist gestorben. Er sei am 18. April tot in seinem Zimmer im Krankenhaus des Maßregelvollzugs gefunden worden, sagte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft. Der Mann aus Andernach war im Sommer 2020 wegen Mordes an dem Mediziner und versuchten Mordes an einem Polizisten zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt worden.