Neustadt an der Weinstraße

Neustadt/Weinstraße

Nach Tötungsdelikt Sohn des Opfers festgenommen

Nach dem gewaltsamen Tod eines 88-Jährigen in Neustadt an der Weinstraße hat die Polizei den Sohn des Opfers als Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Der 56-Jährige solle noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden, teilten die Kriminalpolizei in Ludwigshafen und die Staatsanwaltschaft Frankenthal mit. Der 88-Jährige war am Morgen tot in dem Haus, in dem er wohnte, gefunden worden.