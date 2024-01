Südwestpfalz

Bundenthal

Nach Sprengung von Geldautomaten: Millionenschaden an Haus

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Bundenthal (Kreis Südwestpfalz) geht die Polizei von einem Millionenschaden an dem Gebäude aus. Von den Tätern fehle weiterhin jede Spur, sagte am Dienstag eine Polizeisprecherin in Kaiserslautern. Ob sie Geld erbeutet hätten, sei bislang unklar. Die Kriminellen waren nach der Sprengung am Sonntagmorgen mit einem Auto vermutlich Richtung Frankreich geflüchtet. Nach der Detonation geriet das alleinstehende Haus in Brand, es wurde komplett zerstört.