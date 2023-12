Kreis Südwestpfalz

Bundenthal

Nach Sprengung von Geldautomaten brennt Bankgebäude

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Bundenthal (Kreis Südwestpfalz) steht am Sonntag die Filiale einer Sparkasse in Flammen. Kriminelle hätten am Morgen den Automaten gesprengt und seien anschließend mit einem Auto vermutlich Richtung Frankreich geflüchtet, teilte die Polizei mit. Nach der Detonationen sei das alleinstehende Haus in Brand geraten. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass das Gebäude völlig zerstört ist. Die Feuerwehr lösche aus sicherer Distanz die Flammen.