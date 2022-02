Nach Orkantiefs noch keine wirkliche Beruhigung

Offenbach (dpa). Auch nach den Orkantiefs der vergangenen Tage sieht der Deutsche Wetterdienst (DWD) noch keine Anzeichen für eine echte Wetterberuhigung.

Selbst wenn die Windstärken der Orkanböen nicht mehr erreicht werden, ist es nicht unbedingt ein laues Lüftchen, das mit dem nächsten Tief zu spüren ist. Vorerst allerdings steht zumindest der Mittwoch unter dem Einfluss des Hochs „Jannis“.

Die Meteorologen erwarten einen vorfrühlingshaften Tag mit Höchstwerten, die im Südwesten an der 15 Grad-Marke kratzen. Im Südwesten und Westen ist eine Sonnenscheindauer von sieben bis neun Stunden möglich, in den übrigen Gebieten sind immerhin noch drei bis sechs Stunden Sonne drin.

Wer die Möglichkeit hat, bei Sonnenschein Zeit im Freien zu verbringen, sollte dabei allerdings bedenken, dass noch nicht alle Sturmschäden beseitigt sind und durchaus noch angebrochene Äste aus den Baumkronen stürzen können.

Lange hält die Sonne nicht an: Schon im Laufe des Donnerstags macht sich von Nordwesten her das nächste Tief mit Wolken und teils schauerartigem Regen bemerkbar. Die Höchstwerte schwanken zwischen sieben Grad an der See und 14 Grad am Alpenrand. Für Freitag erwarten die Meteorologen Aprilwetter mit kräftigem Wind, zahlreichen Regen-, Schnee- und Graupelschauern sowie dem ein oder anderen Gewitter. Dabei wird es nicht wärmer als drei bis acht Grad.

