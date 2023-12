Neustadt an der Weinstraße

Neustadt/Weinstraße

Nach Gewalttod von 88-Jährigem kommt Sohn in U-Haft

Nach dem gewaltsamen Tod eines 88-Jährigen in Neustadt an der Weinstraße sitzt der Sohn des Opfers als Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Der Haftrichter beim Amtsgericht Frankenthal habe noch am Freitag Haftbefehl wegen dringenden Verdachts des Totschlags gegen den 56-Jährigen erlassen, teilten die Polizei in Ludwigshafen und die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Samstag mit. Der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt.