Nach Autounfall: Tod des 71-jährigen Fahrers festgestellt

Nach einem Autounfall in Ludwigshafen ist im Krankenhaus der Tod des 71 Jahre alten Fahrers festgestellt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam der Wagen des Mannes am Mittwochabend von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Verteilerkasten. Anschließend überschlug das Auto sich und blieb auf der Fahrerseite liegen. Die Leichenschau habe Hinweise darauf ergeben, dass der Mann zum Zeitpunkt des Unfalls bereits tot gewesen sein könnte, teilte die Polizei mit.