Festnahme

Saarbrücken

Mutmaßliches Mitglied von Einbrecher-Bande gefasst

Die Polizei hat nach einer Zielfahndung einen mutmaßlichen Einbrecher im saarländischen Neunkirchen gefasst. Eine Spezialeinheit habe den 36-Jährigen am Freitag an einer Tankstelle festgenommen, teilte die Polizei mit. Er soll als Teil einer Gruppe an einer Reihe von Einbrüchen in Firmen und Verbrauchermärkte beteiligt gewesen sein, wie es hieß. Der 36-Jährige war mit sieben Haftbefehlen gesucht worden.