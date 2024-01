Kriminalität

Homburg

Mutmaßliches Mitglied einer Betrügerbande festgenommen

Wegen einer möglichen Beteiligung an sogenannten Schockanrufen hat die Polizei im Saarland einen 22 Jahre alten Mann festgenommen. Der Zugriff sei am Morgen in Homburg erfolgt, teilte das Landespolizeipräsidium in Saarbrücken am Donnerstag mit. Die Ermittler seien überzeugt, dass der Mann Mitglied einer Bande sei, die mit «Schockanrufen» Ältere um ihr Erspartes gebracht haben.