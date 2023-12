Erding

Mutmaßlicher Einbrecher gefasst: Opfer konnte Tablet orten

Ein Einbrecher hat am ersten Weihnachtstag in einem Haus in Roßmais (Landkreis Erding) Goldschmuck, ein Tablet und Bargeld erbeutet. Aber noch in der Tatnacht wurde ein 54-Jähriger mit der Beute am Bahnhof in Landshut gefasst. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, konnte er sich weder ausweisen noch plausible Angaben zu den mitgeführten Gegenständen machen. Noch während der Vernehmung meldete der 24-jährige Sohn des Hausbesitzers der Polizei, dass er sein gestohlenes Tablet in Landshut geortet habe. Im Gegensatz zu dem Tatverdächtigen konnte er die Zugangsdaten des Tablets nennen. Der Ermittlungsrichter schickte den 54-Jährigen in Untersuchungshaft.