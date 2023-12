Motorradfahrer wird von Auto angefahren und stirbt

Ein Motorradfahrer ist in Bad Neuenahr-Ahrweiler nach Polizei-Angaben von einem Auto angefahren worden und gestorben. Wie die Polizei berichtete, hatte eine 72 Jahre alte Autofahrerin den 45-Jährigen am Sonntagmorgen «offenbar beim Abbiegevorgang übersehen».

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) – «Der verunglückte Motorradfahrer wurde durch zunächst Passanten, dann durch die eingesetzten Kollegen und anschließend durch die Rettungskräfte noch an der Unfallstelle reanimiert», berichtete die Polizei in einer ersten Meldung. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo versucht wurde, ihn zu stabilisieren. Später berichtete die Polizei, dass der Mann seinen multiplen Verletzungen erlegen war.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden wurde auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle war bis zum Mittag teilweise gesperrt. Ein Gutachter wurde beauftragt und das Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Koblenz hinzugezogen.