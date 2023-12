Moselmusikfestival 2024 mit mehr als 40 Konzerten am Start

Seit fast 40 Jahren erklingt das Moselmusikfestival. Es steht für Stars und ungewöhnliche Konzerterlebnisse entlang der Mosel. So auch in 2024.

HANDOUT – Das Moselmusikfestival ist mit einem Konzert in der Klosterruine Stuben zu Gast. Foto: ARTUR FELLER/Moselmusikfestival/dpa/Archivbild – ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits

Trier (dpa). Mit einem bunten Mix aus Klassik, Jazz, Folk, Elektronik, Literatur und Weltmusik geht das Moselmusikfestival 2024 an den Start. Mehr als 40 Konzerte seien vom 12. Juli bis 3. Oktober an gut 30 Spielorten entlang der Mosel geplant, teilten die Organisatoren am Freitag in Trier mit. Die Reihe sei das größte und älteste Musikfestival seiner Art in Rheinland-Pfalz. Vier Veranstaltungen gehen in Luxemburg über die Bühne.

Auf dem Programm stehen unter anderem ein Konzert von Countertenor Valer Sabadus und dem Kammer-Ensemble Spark, ein Liederabend von Bariton Michael Volle, Schauspieler Hartmut Volle sowie Pianist Helmut Deutsch, Auftritte der St. Florianer Sängerknaben, des Entertainers Götz Alsmann & Band sowie des Blechbläserensembles Mnozil Brass. Eröffnet wird das Festival mit dem «Orchester im Treppenhaus – Dark Room»: Ein Konzert, das Besucher mit Augenbinden im Dunkeln erleben sollen.

Die Reihe stehe unter dem Motto «Freiheit ist nur in dem Reich der Träume...», teilte Festivalintendant Tobias Scharfenberger mit. «Wenn eine Welt unseren Mut und unsere Anpassungsfähigkeit so herausfordert wie die unsere, dann sind es gerade Konzert- und Theaterabende, dann sind es die Künste, die uns Hoffnung machen, eine Auszeit schenken, unsere Fantasie beflügeln oder uns ermutigen und inspirieren.»

Die Spielstätten reichen von Winningen im Kreis Mayen-Koblenz über Bremm und Traben-Trarbach, Trier und Konz bis nach Remerschen und Mondorf-les-Bains in Luxemburg. In 2023 zählte die Reihe gut 10 000 Besucher. Die Auslastung lag im Schnitt bei 75 Prozent. Das Festival wurde 1985 gegründet. Der Vorverkauf hat am Freitag begonnen.

