Mord in der Badewanne: Urteil im Prozess erwartet

Im Prozess um den Mord an einem 56-Jährigen im Eifelort Hersdorf soll an diesem Dienstag (11.00 Uhr) vor dem Landgericht Trier das Urteil fallen. Zwei Männer im Alter von 21 und 27 Jahren sollen den Mann Mitte Januar heimtückisch und aus Habgier in dessen Haus im Eifelkreis Bitburg-Prüm erschlagen haben.

ARCHIV – Ein Justizbeamter steht in einem Gerichtssaal. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Trier (dpa/lrs). Laut Anklage soll der Mann die beiden Serben im Internet auf der Suche nach sexuellen Kontakten kennengelernt haben. Die Männer hätten dem Eifeler das sexuelle Interesse nur vorgetäuscht, um sich sein Vertrauen zu erschleichen und ihn dann auszurauben.

Der Mann hatte das Duo im nordrhein-westfälischen Remscheid an deren Wohnort abgeholt und mit in sein Haus genommen. Dort kam es dann zur Tat: Der Mann wurde in seiner Badewanne durch Schläge auf den Hinterkopf mit einem Radmutternschlüssel getötet. Rund zehn Tage nach der Tat wurden die Männer in Remscheid festgenommen und sitzen seitdem in Untersuchungshaft.